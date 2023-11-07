Almanya'da 'haftada 4 gün çalışma' tartışmaları

Dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip Almanya’da hükümet “Nitelikli Göç Yasası” ile ülke genelinde yaşanan kalifiye eleman açığını doldurmayı hedeflerken, bazı işletmeler haftalık iş günü sayısının azaltılmasını gündeme getirdi. Belçika, İskoçya, Finlandiya, İskoçya gibi Avrupa ülkeleri ile Yeni Zelanda ve Japonya’da denenen “5 gün yerine 4 gün çalışma” yönteminin olumlu sonuç verdiğini savunan bazı şirketler, Almanya’da da bunun uygulanmasını istediler.

VERİM DÜŞMÜYOR

Alman inşaat şirketi sahibi Carsten Rutz, “az çalışıp çok iş çıkarmak” prensibinden hareket ederek haftalık çalışma süresini 40 saatten 36 saate, iş gününü de 5’ten 4’e düşürerek daha verimli sonuçlar aldıklarını söyledi. Rutz, bu uygulama ile çalışanların “şirketle özdeşleşerek daha verimli olduklarını” belirtti.

OYUNU KAYBEDERİZ

Bazı sendikaların savunduğu haftada 4 gün çalışma sistemine karşı çıkan büyük şirketler de var. Almanya’nın otomotiv devlerinden Mercedes’in şefi Ola Kaellenius, 4 gün çalışmayla Alman şirketlerin rekabet gücünü tamamen kaybedeceğine dikkat çekti. Kaellenius “Önceliğimiz daha az çalışıp aynı parayı almak olursa, hiçbir oyunu kazanamayız” şeklinde konuştu.