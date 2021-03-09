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Dünya Almanya'da haber bülteninin açılışını Türkçe yapan spiker linç edildi
Dünya

Almanya'da haber bülteninin açılışını Türkçe yapan spiker linç edildi

Almanya'da devlet televizyonu ARD'de haber bülteninin açılışını Türkçe yapan Türk asıllı spiker Pınar Atalay, aşırı sağcıların lincine uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 17:03:00 -

Alman devlet televizyonu ARD'de spikerlik yapan Türk asıllı Pınar Atalay, Tagesthemen (Gündem) adlı haber bülteninin açılışını Türkçe yapması aşırı sağcıların tepkisine neden oldu. Türk gurbetçiler ise spiker Atalay'a destek çıktı.

Haber bültenini Türkçe açtı

Almanya'da aşırı sağcıların Türklere yönelik başlattığı karalama kampanyasına bir yenisi daha eklendi .Alman devlet televizyonu ARD'de spikerlik yapan Türk asıllı Pınar Atalay, Tagesthemen (Gündem) adlı haber bülteninin açılışını Türkçe gerçekleştirdi.

Aşırı sağcılar linç etti

Haber bülteni açılışında Türkçe olarak, "Tagesthemen programına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Pınar Atalay ve Maus" sözleriyle başlayan Atalay, aşırı sağcıların hedefi haline geldi. Canlı yayında Türkçeyi hazmedemeyen aşırı sağcılar Atalay'a "Türkiye'ye git", "Türkçe Almanya’ya ait değildir" sözleriyle linç kampanyası başlattı.

Vergilerini geri istediler

Atalay'a tepki gösteren aşırı sağcılar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda, zorunlu olarak ödenen radyo ve televizyon vergilerini hükümet yetkililerinden geri talep etti.

Atalay'a Türk gurbetçileri ve bir çok Alman vatandaştan destek mesajları yağdı.

 

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