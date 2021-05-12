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Avrupa Almanya’da günlük korona vakalarındaki düşüş devam ediyor
Avrupa

Almanya’da günlük korona vakalarındaki düşüş devam ediyor

Almanya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 14 bin 909 vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 268 olarak kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 17:42:00 - 2021-05-12 17:44:31
Almanya’da günlük korona vakalarındaki düşüş devam ediyor

Almanya’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları düşüş göstermeye devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 14 bin 909 koronavirüs vakasının tespit edildiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 268

Ülke genelinde son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 268 olarak tespit edildi. Bir hafta önce 132,8 olan her 100 bin kişide vaka sayısının ise 107,8’e indiği belirtildi.

Vakalar toplam 3 milyon 217 bin 710’a ulaştı

Almanya’da salgının başlangıcından bu yana koronavirüse yakalanan kişi sayısı toplam 3 milyon 548 bin 285’e ulaştı. Virüsü yenen kişilerin toplam sayısı ise 3 milyon 220 bin 300 olarak kayda geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 85 bin 380’e ulaştı.

 

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