Almanya'da grev! 25 bin kişi işi bıraktı...Ülkeye bir kötü haber daha geldi: Tren ve uçak seferlerini iptal ettiler

Almanya'da iki sendikanın ücretler ve çalışma koşulları konusunda anlaşmaya varılamaması üzerine perşembe günü başlattığı iki günlük grev ülke genelinde milyonlarca tren ve uçak yolcusunun ulaşım planlarını olumsuz etkiledi.

Tren makinistleri sendikası GDL'nin başlattığı grev nedeniyle ülkedeki uzun mesafe tren seferlerinin tamamı ile bölgesel ve banliyö tren seferlerinin yaklaşık yüzde 80'i iptal edildi.

Alman havayolları Lufthansa'da çalışan 25 bin yer personelinin iş bırakması sonucunda ise binlerce uçak seferi durdu.

Uçuşu etkilenen yolcular yeniden rezervasyon yapmak için uğraşırken, grevler karayollarında keşmekeşe yol açtı. Paylaşımlı ve kiralık araç bulmakta sıkıntı yaşanıyor.

Genellikle banliyö trenlerine güvenen milyonlarca yolcu ise ya bulundukları yerde ya da tıkanan yollarda mahsur kaldı. Öğrencilerin okula geç kaldığı, çalışanların da işe zamanında varmakta zorlandığı bildiriliyor.

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Uçuş personeli de grev kararı aldı



Sendikalar, Lufthansa yer personeli ve Alman demiryolu operatörü Deutsche Bahn'ın makinistleri için ücret ve çalışma koşulları açısından müzakerelere devam ediyor.

Ülkenin ikinci en büyük sendikası Ver.di'nin çağrısıyla check-in, uçak yükleme, bakım ve nakliye personeli dahil olmak üzere yaklaşık 25 bin Lufthansa yer çalışanı iş bıraktı.



Sabah erken saatlerinde başlayan eylem sonucu hava ulaşımını sekteye uğrattı. Ver.di sendikası müzakerelerde yüzde 12,5'lik ücret artışı veya ayda en az 500 euro zam talep ediyor.

Öte yandan Lufthansa ve iştiraki Lufthansa Cityline uçuş personeli de greve gitme kararı aldı. Uçuş personelini temsil eden UFO sendikası oy çokluğuyla kalınan grev kararının ardından grev senaryolarını değerlendirmeye hazırlandığını bildirdi.

Bir Lufthansa uçağı Frankfurt'ta demiryolu hattı üzerindeki bir köprüde yuvarlanıyor,

Lufthansa hafta başında yaptığı açıklamada günde yaklaşık bin uçuşun iptal edilmesi gerekeceğini ve bunun yaklaşık 200 bin hava yolcusunu olumsuz etkileyeceğini belirtmişti. Geçtiğimiz hafta ülkenin büyük havalimanlarının çoğundaki güvenlik çalışanları, maaş pazarlıklarındaki baskıyı artırmak amacıyla bir günlük greve gitmiş, iş bırakma eylemi nedeniyle ülke genelinde çok sayıda uçuş iptal edilmişti.