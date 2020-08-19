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Aktüel Almanya'da gözaltına aldıkları kişiye şiddet uygulayan 3 polis görevden uzaklaştırıldı
Aktüel

Almanya'da gözaltına aldıkları kişiye şiddet uygulayan 3 polis görevden uzaklaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 23:20:54 -
Almanya'da gözaltına aldıkları kişiye şiddet uygulayan 3 polis görevden uzaklaştırıldı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Frankfurt kentinde, gözaltına aldıkları kişiye şiddet uygulayan 3 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Frankfurt polisinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki bir kişinin gözaltına alınmasına ilişkin görüntülerin incelendiği belirtildi.

Görüntüde polislerin gözaltına alma sırasındaki davranışlarının net görüldüğü aktarılan açıklamada, inceleme sonucunda iki polis hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, olayda yer alan üçüncü polis hakkında dün disiplin soruşturması başlatıldığı anımsatıldı. Açıklamada, üç polisin de görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Geçen hafta sosyal medyada yer alan görüntüde, alkollü bir gruba müdahale eden polislerin, kelepçeli şekilde yerde yatan ve daha sonra polis aracına götürülen bir kişiye tekme attıkları görülüyor.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Björn Grünewaelder, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, ülkenin çeşitli kentlerinde polisin aşırı şiddet kullanmasına ilişkin sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri değerlendirdi.

Grünewaelder, Almanya'da birkaç istisnanın dışında herkesin güvenliğini korumak için işlerini iyi yapan, kanunlara uyan, yetki alanları içinde hareket eden ve orantılı davranan yaklaşık 300 bin polis memurunun bulunduğunu söyledi.

Sosyal medyada son günlerde yayınlanan olaylara ihtiyatlı davranılması gerektiğini ifade eden Grünewaelder, kısa ve muhtemelen ses de olmayan videoyla olayın geneli ile ilgili bir sonuç çıkarılamayacağını savundu.

Grünewaelder, olayların yerinde incelenmesi gerektiğini, bunun da yapıldığını ifade ederek şüphe olduğunda polisler hakkında disiplin soruşturmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

- Almanya'da polis şiddeti

Hamburg ve Mülheim an der Ruhr kentlerinde son günlerde meydana gelen iki farklı olayda polisin iki Türk gencine orantısız güç kullandığı ortaya çıkmıştı.

Hamburg kentinde polis, kaldırımda elektrikli scooter süren 15 yaşındaki Kadir Holdur'u durdurup kimlik kontrolü yapmak istemişti. Üzerinde kimliği bulunmayan Holdur'u zorla karakola götürmek isteyen polis ekibi kontrolü kaybedip genci bir duvara sıkıştırarak orantısız güç kullanmıştı.

Mülheim an der Ruhr kentinde de Gök ailesi polis şiddetine maruz kalmıştı. Anne Fatma Gök, polisin oğlunun boynuna dizini dakikalarca bastırdığını, ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd gibi muamele gördüğünü anlatmıştı.

Düsseldorf kentinde hafta sonu meydana gelen başka bir olayda da benzer bir durum yaşanmıştı.

Sosyal medyada olaylara ilişkin paylaşılan görüntüler büyük tepki toplamıştı.

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