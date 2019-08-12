Almanya’da genç işsizlik 29 yılın en düşük seviyesinde

BERLİN (AA) - Almanya genç işsizlik oranı geçen yıl yüzde 6,2’ye gerileyerek Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en düşük seviyeye geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, 15-24 yaş işsizlik oranı geçen yıl yüzde 6,2’ye geriledi. Böylece genç işsizlik Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından beri en düşük seviyesine geriledi. 1991’de genç işsizlik yüzde 6,7 olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl Almanya’nın Batı eyaletlerinde genç işsizlik yüzde 5,8’e inerken, Doğu eyaletlerinde bu oran yüzde 8,6 olarak açıklandı.

1991’de Almanya’nın nüfusunun yüzde 13’ünü (10,3 milyon) 15-24 yaş grubu oluştururken, bu oran 2018’de yüzde 10’a ( 8,6 milyon) geriledi. Böylece söz konusu yaş kategorisindeki nüfus 1 milyon 700 bin azaldı.

Almanya’da 2005’te genç işsizlik yüzde 15,2 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

- Almanya'nın başarısında "mesleki eğitim" etkisi

Küreselleşmeyle yaygınlaşan "genç işsizlik", birçok Avrupa ülkesinde önemli sorunlarından olmaya devam ederken, Avrupa Birliği bu sorunu çözmek için yaptığı çalışmalarda başarısız kalması da dikkat çekiyor.

Uzmanlar, Almanya'daki gençlerin genel olarak iyi seyreden iş gücü piyasası koşullarından yararlandıklarını belirterek, Buna ek olarak, sosyal ortakların içerikleri belirlemede güçlü bir tavır sergilediği ülkede mesleki eğitim, teorik eğitim ile pratik eğitimin birleştirilmesinin genç işsizliğin düşük olmasında büyük etkisi olduğunu ifade ediyor.

Ülkede eğitimin içeriğinin, talep odaklı ve esnek olarak sunulduğunu belirten uzmanlar, bu sayede şirketlerin kendi ihtiyaçları için iyi yetişmiş çalışanlar edindiğini ve gençlerin de firmalar için gerekli beceri niteliklerine sahip olabildiğini dile getiriyor.

Öte yandan, Almanya'da toplam istihdam, geçen yılı eylül ayında 45 milyon kişiye yükseldi. Böylece Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra 45 milyon rakamına ilk defa ulaşılarak rekor kırıldı.