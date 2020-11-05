  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya'da fabrika siparişleri 5'inci ayda da arttı
Aktüel

Almanya'da fabrika siparişleri 5'inci ayda da arttı

Ülkede fabrika siparişleri, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,5 artış göstererek beklentilerin altında kaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:14:17 -
Almanya'da fabrika siparişleri 5'inci ayda da arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da fabrika siparişleri, eylülde, ülke içi siparişlerin yükselmesiyle aylık bazda yüzde 0,5 artış gösterirken, söz konusu verideki yükselişin ivme kaybederek 5'inci ayda da sürmesi dikkati çekti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin eylül ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 yükseldi. Fabrika siparişleri geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,9 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,5 artması yönündeydi. Bu arada, fabrika siparişlerinde eylülde yaşanan yüzde 0,5 artış, art arda 5. aylık artış olarak dikkati çekti.

Ağustos ayında söz konusu siparişler revize edilerek yüzde 4,9 yükseliş göstermişti.

Almanya'da eylülde yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 2,3 artarken, yabancı siparişler 0,8 düşüş kaydetti.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 6 azalırken, diğer ülkelerden gelen siparişler de yüzde 2,7 arttı.

Ülkede eylülde aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 4, tüketici malı üreticilerinin siparişleri 4,2 artış kaydederken, sermaye malı siparişleri yüzde 2 düştü.

Alman ekonomisi, hane halkı tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki artışın etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 büyümüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir'deki depremde hangi binada kaç kişi hayatını kaybetti?
Gündem

İzmir'deki depremde hangi binada kaç kişi hayatını kaybetti?

İzmir'de meydana gelen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 37, Emrah Sitesi'ndeki iki binada 30, Doğa..
CHP Bornova Belediyesi depremi unuttu, heykel derdine düştü
Siyaset

CHP Bornova Belediyesi depremi unuttu, heykel derdine düştü

İzmir depreminin etkisi henüz geçmeden CHP'li Bornova Belediyesi heykel derdine düştü. Resmi Twitter hesabından 10 Kasım'da yeni bir heykel ..
Türk polisi paketleyip teslim etti! Avusturya da teröristi sokağa saldı
Dünya

Türk polisi paketleyip teslim etti! Avusturya da teröristi sokağa saldı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 kişinin ölümüne yol açan teröristin 2018 yılında Türk polisi tarafından paketlenip Avusturya'ya teslim ed..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay