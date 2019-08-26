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Almanya'da evden kaçan kobra yılanı aranıyor

Herne Belediyesince, zehirli kobra yılanının beslendiği daireyle beraber toplam 4 binada oturanlar tahliye edildi- Yılanın kaçtığı evin 500 metre çevresindeki binaların kapı ve pencerelerinin kapalı tutulması istendi

26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:02
Almanya'da evden kaçan kobra yılanı aranıyor

BERLİN (AA) - Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Herne kentinde itfaiye ve polis, tutulduğu evden kaçan zehirli kobra yılanını arıyor.

Herne Belediyesinden yapılan açıklamada, dün akşam evinde yılanlar besleyen bir kişinin oturduğu binanın koridorunda kobra yılanı görüldüğü, şimdi ise kobranın, binanın dışında olabileceği ifade edildi.

Yılanı arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, itfaiye ve polisin yanı sıra Recklinghausen veteriner dairesinin çalışanlarının da aramaya katıldığı kaydedildi.

- Yere bant yapıştırıldı

Evin 500 metre çevresinde dikkatli olunması çağrısında bulunulan açıklamada, evlerin kapı ve pencerelerinin kapalı tutulması, yılanı görenlerin ivedilikle polisi aramaları istendi.

Yetkililerin, insanların zarar görmemesi için önlemler aldığı vurgulanan açıklamada, yılanın görüldüğü evle beraber çevresindeki 4 binada ikamet edenlerin tahliye edildiği belirtildi.

Söz konusu dairede, kobranın izler bırakması umuduyla yere un serpildiği ve zehirli hayvanın yakalanmasını sağlamak için yere çift tarafı yapışkanlı bant yapıştırıldığı bilgisi de paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:02
  1. Almanya
  2. Herne
  3. zehirli kobra yılanı

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