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Avrupa Almanya’da ete vergi geliyor
Avrupa

Almanya’da ete vergi geliyor

Yeniakit Publisher
2024-02-09 07:47:00 -
Almanya’da ete vergi geliyor

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, hayvancılığı teşvik etmek amacıyla et ve sucuğa vergi getirmeyi planladığını açıkladı.

Bakan Özdemir verginin ne kadar olacağını belirtmese de, kilo başına 40 centlik bir artış olabileceği belirtiliyor.

Kümes Hayvanları Derneği'nden ve hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti'den (FDP) ete vergi planına tepki geldi.

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