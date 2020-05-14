Almanya'da "eşcinsellik hastalık" diyen Türk doktorun işine son verildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan'ın ilk cuma namazını Hacı Bayram Camisi'nde kıldırırken hutbesinde, zinanın haram olduğunu eşcinselliğin sapkınlık olduğunu söylemişti. Bu sözler Türkiye'de birkaç kurum ve siyasi partiler tarafından kınanırken, Almanya'da da tartışmalara yol açtı.

Türk doktor "eşcinsellik hastalık" dedi kovuldu

Almanya’nın Karlsruhe kentinde görev yapan Türk kökenli kalp-damar cerrahı Metin Çakır'ın, Twitter’da, Ali Erbaş'ın açıklamalarına destek vererek "Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim." şeklinde yaptığı paylaşım sonrası, 20 yıldır çalıştığı hastane tarafından işine son verildi.

"Diyanet ile ilgisi olabilir"

Metin Çakır'ın görev yaptığı hastane, bir açıklama yayınlayarak "Her türlü çeşitliliğin yanında ve her türlü dışlanmanın ise karşısında yer alıyoruz. Kliniğimiz LGBTİ örgütlenmeler ile görüşmelerde bulunacak. Doktorumuzun açıklamasının, Diyanet İşleri Başkanı tarafından Türkiye’de yapılan açıklamalar ile ilgisi olabilir.” denildi.