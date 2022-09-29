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Dünya Almanya'da enflasyon şoku! Son 70 yılın zirvesinde
Dünya

Almanya'da enflasyon şoku! Son 70 yılın zirvesinde

Almanya'da tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı Eylül ayında yüzde 10'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 16:30:00 -
Almanya'da enflasyon şoku! Son 70 yılın zirvesinde

Almanya federal istatistik ofisi Destatis verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.0 arttı. Ağustos ayında fiyatlarda yıllık artış yüzde 7,9 olmuştu.

Tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Ekonomistler ise Eylül enflasyonunu yüzde 9,9 olarak bekliyordu.

Eylül ayında AB uyumlu tüketici fiyat endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı. Ağustos ayında yüzde 8,8 olan AB uyumlu TÜFE artışının Eylül ayında yüzde 10,2 olacağı tahmin ediliyordu.

Almanya'da gıda fiyatları Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 arttı. Enerji fiyatlarında yıllık artış yüzde 43,9 oldu.

Kaynak: Foreks

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