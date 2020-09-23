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Aktüel Almanya'da ekonomik toparlanma eylülde bileşik PMI ile ivme kaybetti
Aktüel

Almanya'da ekonomik toparlanma eylülde bileşik PMI ile ivme kaybetti

Ülkede ağustosta 54,4 olan bileşik PMI, eylülde 53,7 puan olarak tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:04:20 -
Almanya'da ekonomik toparlanma eylülde bileşik PMI ile ivme kaybetti

BERLİN (AA) - Almanya'da, eylül ayında Kovid-19 vaka sayısının artmasının hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkileri dolayısıyla bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 0,7 puan ile beklentilerin üzerinde düşerek 53,7 puana geriledi.

Bu rakam ülke ekonomisinde Kovid-19 salgınının yoğun olarak yaşandığı mart ve nisan ayları sonrası başlayan toparlanmanın yavaşlaması olarak değerlendirildi.

IHS Markit tarafından hazırlanan öncü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da ağustosta 54,4 olan bileşik PMI, eylülde 53,7 puan olarak tespit edildi. Bu da son üç ayın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçerken, beklenti endeksin 54,1 puana gerilemesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI verisi ağustostaki 52,5 seviyesinden eylülde 49,1’e inerken, ülkede imalat sektörü PMI ise ağustostaki 57,7 seviyesinden eylülde 62,2’ye yükseldi. İmalat sektöründeki PMI verisi 32 ayın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, PMI anket verilerinin imalat ve hizmet sektörü eğilimlerinde giderek artan bir farklılaşma ortaya koyduğunu belirterek, “Artan Kovid-19 vaka sayısı hizmet sağlayıcılar arasında güvende bir düşüşe yol açıyor... İmalatçılar ise kısmen artan ihracat talebine bağlı olarak hala güçlü bir şekilde toparlanıyor.” ifadesini kullandı.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının hanehalkı tüketimi, ihracatı ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daralmıştı.

Hükümet, nisanda açıkladığı bu yıla ilişkin GSYH'deki 6,3'lük daralma tahminini 1 Eylül'de yüzde 5,8'e revize etmiş, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e düşürmüştü.

Alman hükümeti, mart ayından bu yana, tüketicilerin ve şirketlerin krizden daha çabuk çıkmalarına yardımcı olma hedefiyle 218 milyar avroluk rekor düzeyde yeni borçlanmaya giderek bir dizi kurtarma ve teşvik önlemi uygulamaya başlamıştı.

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