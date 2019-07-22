Almanya'da Diyanete bağlı camiye bomba ihbarı! Almanya'nın Duisburg kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Merkez Camisi'ne bomba ihbarı yapıldı.

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB)bağlı Merkez Camisi'ne bugün yerel saatle 10.20'de yapılan ihbar sonucu polisin cami çevresine güvenlik şeridi çekerek bomba araması yaptığı bildirildi. Combat18 imzasıyla gönderilen elektronik postada "Caminin ana giriş kapısına yerleştirdiğimiz TATP bombası saat 15.45'te patlayacak." ifadesi yer aldı. Gelen elektronik postanın polise bildirilmesinin ardından güvenlik amacıyla cami tahliye edilerek arama yapıldı. Almanya'da son 2 haftada camilere yönelik beş bomba ihbarı, üç saldırı gerçekleşti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.