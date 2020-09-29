  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya'da DİTİB camisinden Saarlouis Valiliği’ne maske bağışı
Aktüel

Almanya'da DİTİB camisinden Saarlouis Valiliği’ne maske bağışı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 21:47:13 -
Almanya'da DİTİB camisinden Saarlouis Valiliği’ne maske bağışı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Saarland eyaletindeki Dillingen şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Hacı Bayram Camisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Saarlouis Valiliği‘ne maske bağışladı.

Saarlouis Valisi Patrik Lauer’in talebi üzerine, caminin kadınlar kolu üyeleri valiliğe katkı sunmak için toplumsal sorumluluk duygusuyla 500 maske dikti.

Dillingen DİTİB Hacı Bayram Camisi Kadınlar Kolu Başkanı Emine Cuma ile gönüllü üyeler diktikleri maskeleri, Valilik yetkilisi Katrin Leipi‘ye takdim etti.

Maske tesliminin ardından açıklamada bulunan Leipi, her zaman çalışmalarını takdir ettikleri caminin kadınlar kolu üyelerinin böyle güzel bir çalışmayla Valiliğe verdikleri destek için cami üyelerine teşekkür etti.

Kadınlar Kolu Başkanı Cuma ise "Yaşadığımız bu şehrin bağlı bulunduğu Valinin çağrısına kadın kolları olarak duyarsız kalmamız söz konusu olamazdı. Emek veren tüm bayanlara ve sayın valimize bize de böylesi bir fırsat verip şehrimize hizmet sunma imkanı tanıdığı için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Canan dün gece ne oldu biliyor musun?" CHP'de gece yarısı depremi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal sözleri sonrası CHP'deki karışıklık hız kesmeden devam ediyor. Dün gece CHP Üsk..
o ilimizin valisi koronavirüse yakalandı
Gündem

o ilimizin valisi koronavirüse yakalandı

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Vali Yardımcısı aynı zamanda Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü’nün yeni tip koronavirüs testlerinin p..
Ece Üner'e ağır sözler! Kardashian çıkışı olay oldu, küfürler havada uçuştu
Gündem

Ece Üner'e ağır sözler! Kardashian çıkışı olay oldu, küfürler havada uçuştu

Kim Kardashian’ın Türkiye ve Azerbaycan açıklamasına sunduğu haber bülteninde dikkat çeken bir yorumda bulunan spiker Ece Üner’e, şarkıcı Ay..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay