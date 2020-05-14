Almanya'da DİTİB camisinden belediyeye maske bağışı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Soest beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid19) mücadele amacıyla belediyeye kendi hazırladığı maskeleri hibe etti.

DİTİB Soest Mimar Sinan Camisi Dernek Başkanı Seyit Ali Yıldırım ile caminin din görevlisi Şevki Çalışkan, camilerinin kadınlar kolu üyelerince dikilen 500 maskeyi, Soest Belediye Başkanı Eckhard Ruthemeyer'e takdim etti.

Başkan Ruthemeyer, yaşanılan zor süreçte bu desteğin önemli olduğunu ve maskelerin Soest şehrinde tüm gün açık ilköğretim okullarına, öğretmenlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi.

Dernek Başkanı Yıldırım, emniyet, yaşlılar yurdu, okul ve diğer kurumların ihtiyaçlarına göre dikim yapıldığını belirterek, "Cami derneği olarak yaşadığımız şehirde en büyük ihtiyacın maske olduğu ve bizim de desteğimiz olsun düşüncesiyle şehir belediyemize destek sunmak istedik." şeklinde konuştu.