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Dünya Almanya'da darbe mi oluyor? Alarm verildi, operasyon başladı
Dünya

Almanya'da darbe mi oluyor? Alarm verildi, operasyon başladı

3 bin polis tarafından 11 eyalette 130 noktaya yapılan operasyonda, Almanya'da darbe yapmaya hazırlandığı belirtilen 25 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 12:09:00 -
Almanya'da darbe mi oluyor? Alarm verildi, operasyon başladı

Almanya'da darbe yapmaya hazırlandığı öne sürülen aşı sağcılara yönelik yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Federal savcılıktan yapılan açıklamada, 3 bin polis tarafından 11 eyalette 130 noktaya operasyon yapıldığı kaydedildi.

Adalet Bakanı Marco Buschmann baskınları "terörle mücadele operasyonu" olarak nitelendirdi ve şüphelilerin devlet kurumlarına silahlı saldırı planlamış olabileceklerini kaydetti.

Aşısı sağcı Reich Yurttaşlar Hareketi'ne yönelik yapılan operasyonda 22 Alman vatandaşının "terör örgütüne üyelikle" suçlandığı belirtildi.

Aralarında bir Rus vatandaşının da bulunduğu 3 kişininse örgüte destek vermekle itham edildiği belirtildi.

Savcılık, "zanlıların amaçlarına ancak askeri yollarla ve güç kullanarak ulaşılabileceğinin farkında olduklarını" ifade etti.

"Aralarında askerler de var"

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, arama yapılan yerler arasında Almanya'nın güneybatısındaki Calw kasabasında bulunan özel kuvvetler birimi KSK'nın kışlası da bulunuyor. Bu birim geçmişte bazı askerlerin aşırı sağcı olduğu iddiaları nedeniyle mercek altına alınmıştı. Federal savcılar kışlanın arandığı haberiyle ilgili yorum yapmadı.

Avusturya'nın Kitzbuehel kasabasında ve İtalya'nın Perugia kentinde 2 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Savcılar, şüpheli elebaşlarının geçen yıl "Almanya'daki mevcut devlet düzenini yıkmak ve yerine kendi devlet biçimlerini getirmek amacıyla bir terör örgütü kurmakla" suçlandıklarını söyledi.

Derin devlet iddiası

Şüphelilerin "Reich Vatandaşları" olarak adlandırılan anlatılardan ve 'QAnon ideolojisinden' oluşan bir komplo teorileri topluluğuna inandıkları iddia ediliyor.

Grup üyelerinin ayrıca Almanya'nın sözde bir "derin devlet" tarafından yönetildiğine inandıkları belirtildi.

Kamu yayın kuruluşu ZDF, parlamentonun alt kanadı Bundestag'ın eski bir aşırı sağcı üyesinin de komplonun parçası olduğunu ve bu kişinin yeni sistemde "Adalet Bakanı olmayı planladığını" kaydetti.

KAYNAK: EURONEWS

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