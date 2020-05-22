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Almanya’da cuma namazı ilk defa açık havada kılındı

Almanya’da yaşayan Türkler korona virüs salgını nedeni ile camilerde cuma namazlarına izin verilmemesinden dolayı ilk defa açık havada cuma namazı kıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:25:07 -
Almanya’da cuma namazı ilk defa açık havada kılındı

Almanya’da yaşayan Türkler korona virüs salgını nedeni ile camilerde cuma namazlarına izin verilmemesinden dolayı ilk defa açık havada cuma namazı kıldı.


Avrupa’da birçok ülkede korona virüs salgını nedeni ile camilerde cuma, bayram ve teravih namazlarına izin verilmiyor. Almanya’nın Köln Kenti yakınlarında bulunan Polz semtinde yaşayan 250 Türk yasaklar nedeni ile Cuma namazını ilk defa açık havada kıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Polz Mevlana Cami Yönetimi tarafından yapılan açıklamada Polz Belediyesine müracaat edilerek, açık alanda cuma namazı kılmak için izin alındığını aktardı. Türkler, cuma namazını Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UİD) bahçesinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uyarak kıldılar.

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