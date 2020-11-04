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Gündem Almanya’da çocuk kanalında İslam düşmanlığı!
Gündem

Almanya’da çocuk kanalında İslam düşmanlığı!

Almanya’ya yayın yapan KİKA TV adlı sözde çocuk kanalında İslam düşmanlığı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:30:00 -
Almanya’da çocuk kanalında İslam düşmanlığı!

Avrupa’da giderek artan İslam düşmanlığı çocuk kanallarına da sıçradı. Çok sayıda Türk ve Müslüman’ın yaşadığı ülkede yayın yapan KİKA TV adlı sözde çocuk kanalı İslam düşmanlığını televizyon ekranlarına taşıdı.

Çocukların zihnini kirli fikirleri ile kirletmeye çalışan kanal yayınladığı bir videoda İslam’ı terörizm ile eş değermiş gibi gösterdi.

Videoada yüzleri asık 2 insan figürünün yanında elinde silah bulunan yüzü kapalı bir terörist görülüyor. İslam yazısının da gösterildiği videonun sonraki karesinde ise silah çizimi ve üzerinde ‘İslam’ yazısı görülüyor.

Skandal yayın Almanya’da yaşayan çok sayıda Müslümandan tepki çekerken Alman çocuk kanalının bu yobazlığına karşı Alman yetkili birimlerinin harekete geçip geçmeyeceği merak ediliyor.

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Yorumlar

gurbetci Abdullah

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