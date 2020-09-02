  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya'da çocuk istismarı şüphesiyle 50 kişiye baskın düzenlendi
Aktüel

Almanya'da çocuk istismarı şüphesiyle 50 kişiye baskın düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:43:26 -
Almanya'da çocuk istismarı şüphesiyle 50 kişiye baskın düzenlendi

KÖLN (AA) - Almanya'da polisin ülke çapında çocuk istismarı şüphesiyle 50 kişiye yönelik düzenlediği baskınlarda 2 binden fazla kanıta el konulduğu bildirildi.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bergisch Gladbach kenti merkezli 12 eyalette gerçekleştirilen operasyonda bin polisin görev aldığı kaydedildi.

Polis Sözcüsü Michael Esser, Köln'de düzenlediği basın toplantısında soruşturmanın derinleştirildikçe yeni şüphelilerin ortaya çıktığını, yerel başlayan olayın kartopu gibi büyüyüp ülke çapına yayılarak büyük bir soruşturmaya dönüştüğünü söyledi.

Çocuk tacizi şüphesiyle sadece KRV eyaletinde ağustos sonu itibarıyla 80'den fazla şüpheli soruşturuldu, bir kişi gözaltına alınıp 8 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Bergisch Gladbach kentinde çocuk pornografisinin dağıtılıp bulundurulmasının yanı sıra, çocuk istismarı şüphesiyle haziran ayı sonunda 30 binden fazla şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması
Gündem

Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaycı, "Uçak gemisine sahip olduğ..
1 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

1 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 47 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 6 bin 417 oldu. 1572 kişiye daha koronavirüs ta..
Uzman isim açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları alması bölgede dengeleri değiştirir mi?
Gündem

Uzman isim açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları alması bölgede dengeleri değiştirir mi?

Yunanistan'ın Fransa'dan 18 adet "Rafale" tipi savaş uçağı alacağı iddia edilmişti. Bu gelişme sonrası "Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakl..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı