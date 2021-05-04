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Avrupa Almanya’da çifte vatandaşlık gelişmesi: O kurumdan dikkat çeken açıklama
Avrupa

Almanya’da çifte vatandaşlık gelişmesi: O kurumdan dikkat çeken açıklama

Almanya Entegrasyon ve Göç Uzmanlar Konseyi, Almanya’da vatandaşlığa geçişlerin kolaylaştırılmasını ve çifte vatandaşlığın mümkün olmasını önerdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 19:12:00 -
Almanya’da çifte vatandaşlık gelişmesi: O kurumdan dikkat çeken açıklama

Almanya’da çok sayıda vakıf tarafından oluşturulan Entegrasyon ve Göç Uzmanlar Konseyi (SVR) yayımladığı son raporunda Almanya’da vatandaşlık Almak isteyen göçmenlerin önüne gereksiz engeller çıkarıldığını bildirdi ve siyasetin vatandaşlığa geçişleri sadeleştirmesini istedi. Entegrasyon ve Göç Uzmanlar Konseyi ayrıca, çifte vatandaşlığın da yürürlüğe konulmasının gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Konsey, Almanya’da 4 sene ikamet ederek iyi Almanca öğrenenlerin vatandaşlığa geçişlerinin kolaylaştırılmasını da istedi. Almanya’da vatandaşlığa kabul edilen göçmenlerin sayısının oldukça düşük olduğuna dikkat çekilen raporda, geçen yıl en çok İngiltere ve Suriye asıllı göçmenlere vatandaşlık verildiğini, çifte vatandaşlık alamayan Türk vatandaşlarının ise sayısının giderek çok alt seviyelere indiği bildirildi.

AB vatandaşlarına tanınan ayrıcalık kaldırılsın

Entegrasyon ve Göç Uzmanlar Konseyi, Alman vatandaşlığına geçmedikleri hâlde Avrupa Birliği vatandaşlarına tanınan yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkının da kaldırılmasını ve bütün göçmenlerin eşit muamele görmesini savundu. AB dışındaki ülkelerden göçmenlerin yerel seçim hakkına kavuşması için anayasal değişiklik gerekebileceğine işaret edilen araştırmada, medyada yer alan bilgilere göre, Danimarkalı olan Rostock Belediye Başkanının hiçbir zaman Alman vatandaşlığı alma gibi bir niyeti olmamasına rağmen belediye başkanlığı yaptığı ifade edildi.

 

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Yorumlar

Almando Muzsurat

Almanyada seçimler yaklaşıyor. Almanlar yine Türklerin oylarının peşinde. Seçimden sonra her defası gibi fos ve hava gazı.
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