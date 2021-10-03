Almanya’da CHP’yi rezil eden satış

Yeni Akit Ankara

Almanya’da, Türkiye’deki Borsa İstanbul hisselerinin bir kısmının Katar Yatırım Ortaklığı’na satılması üzerine ortalığı ayağa kaldıran ve başını CHP’nin çektiği muhalefete tokat gibi gelecek bir satış gerçekleşti.

Ürettiği ucuz mallarla başta Avrupa ve ABD olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yerli üretimi bitiren Çin merkezli COSCO Shipping’in yan kuruluşu olan COSCO Shipping Ports Limited’in Almanya’nın Hamburg Limanı’ndaki CTT konteyner terminalinin hisselerinin yüzde 35’ini satın almasıyla ilgili müzakerelerin tamamlandığı bildirildi.

COSCO Shipping, böylece Almanya’da bir konteyner terminalinde hisse satın alan ilk Çinli şirket ve Hamburg Limanı’na hissedar olan ilk yabancı şirket olacak. COSCO Shipping, daha önce Yunanistan’ın Pire Limanı’nın çoğunluk hissesini satın almıştı. Hamburg Liman ve Lojistik Şirketi (HHLA) Asya-Pasifik Temsilcisi Lars Anke, COSCO Shipping’le yıllardır korudukları ortaklık ilişkisinin CTT konteyner terminalinin gelecekteki gelişmesini güvence altına alacağı gibi, COSCO Shipping’in Avrupa’daki öncelikli merkezi olarak Çin ile Avrupa arasındaki mal taşımacılığına katkı sağlayacağını belirtti.

Avrupa’nın üçüncü büyük limanı

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, Çin’in de kıtadaki önemli bir ticaret ortağı konumunda. Almanya’nın en büyük ve Avrupa’nın üçüncü büyük limanı olan Hamburg Limanı’ndan yapılan yük taşımacılığının üçte birini Çin ile Avrupa arasındaki ticari faaliyetler oluşturuyor. HHLA’nın Hamburg Limanı’ndaki 3 konteyner terminalinden biri olan CTT, 20 bin konteyner kapasiteli gemilere hizmet verebiliyor. Terminalin 5 demir yoluyla bağlantısı bulunuyor.