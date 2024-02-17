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Avrupa Almanya'da camiye kundaklama girişimi: 1 gözaltı
Avrupa

Almanya'da camiye kundaklama girişimi: 1 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-02-17 15:48:00 -
Almanya'da camiye kundaklama girişimi: 1 gözaltı

Almanya'da cami kundaklama girişimi şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın Dortmund kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Anadolu Camisi'nde dün gece çıkan yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 22.00 sularında çıkan yangın sonrası çevredekilerin itfaiyeyi aradığı ve yangına hemen müdahale edildiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin olaya hızlı müdahale etmesinin büyük bir facianın önüne geçtiği vurgulanan açıklamada, yangının büyümeden söndürüldüğü ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Yangın sonucu camide hasar oluştu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, olaydan sonra 23 yaşındaki bir kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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