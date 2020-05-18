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Almanya’da camiler 20 Mayıs’ta açılıyor

Almanya’da camilerin belirli kurallar çerçevesinde 20 Mayıs’tan itibaren tamamen ibadete açılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:49:00 -
Almanya’da camiler 20 Mayıs’ta açılıyor

Almanya’da koronavirüs salgını nedeniyle ibadete bir süre ara verilen camiler, belirli kurallar çerçevesinde 20 Mayıs’tan itibaren tamamen ibadete açılacak. Ülke genelinde camilerde 9 Mayıs’tan itibaren sıkı kurallar getirilerek sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde namaz kılınmasına izin verilmişti. Dini cemaatler ile yerel yöneticiler arasında yapılan görüşmeler sonucu alınan yeni kararla, Almanya’daki normalleşme süreci çerçevesinde 20 Mayıs Çarşamba gününden itibaren tüm vakit namazlarının yanı sıra, cuma ve teravih namazlarının da kılınması kararlaştırıldı.

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