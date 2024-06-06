Almanya’da çalışmak isteyenler için yeni platformu hizmete girdi

Almanya dışındaki farklı ülkelerde yaşayan vasıflı personel ile Alman işverenleri bir çatı altında buluşturan Come4work adlı çevrim içi platform hizmete girdi.

Come4work'tan yapılan açıklamaya göre, Berlinli Türk girişimci Doğan Azman ve Ufuk Güldü tarafından hayata geçirilen platform, çok büyük masrafa girmeden iş arayanların Almanya'da işverenlerle buluşmasını sağlıyor. İnternet sitesiyle hizmet veren Come4Work, bir çok yabancı dilde hizmet sunuyor.

Almanya'da demografik gelişmeler, kalifiye iş gücü göçünü zorunlu kılıyor. Almanya hükümeti, farklı sektörlerdeki iş gücü açığını kapatmak için göç yasasında yaptığı değişikliklerle, ülkeye kalifiye personel göçünü kolaylaştırdı. Ancak kademeli olarak yürürlüğe giren yeni göç yasası, bürokratik zorluklar nedeniyle yavaş ilerliyor.

Kalifiye Göç Yasasında en dikkati çekici yenilik ise yabancı kalifiye personelin mesleki veya akademik yeterliliğini tanıtmadan Almanya'da iş arayabilmesi. Bunun için işverenin, çalıştıracağı yabancı personelin mesleki ve dil yeterliliğini kendisine uygun bulması yeterli olacak. Personel çalışmaya başladıktan sonra mesleki veya akademik diploma denkliği işlemlerini yapabilecek.

"Come4Work" platformunun işbirliği partnerleri arasında ise Almanya iş ve işçi bulma kurumu "Bundesagentur für Arbeit", ve iş merkezi "Jobcenter" ile Avrupa'nın üye sayısı bakımından en büyük KOBİ'si olan Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) yer alıyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğan Azman, işverenler derneğindeki aktif görevi nedeniyle, Almanya'da çalışmak isteyen bir çok kişinin kendileriyle irtibata geçerek destek istediğini belirtti.

Azman, "Niteliki göç yasasının Almanya'da çalışmayı kolaylaştırdı ancak temel şart iş bulmak, işverenle işçiye buluşturan 'Come4work' platformu bu amaçla kuruldu." ifadelerini kullandı.

"Come4work" projesiyle öncelikli hedef ülkenin Türkiye olacağını belirten Azman, "Göçün menşei ülkesiyle göçün hedef ülkesi olan Almanya arasında 'kazan-kazan' sistemine dayalı bir sistem geliştirdik. Burada hem işveren hem de iş arayan, hem zamandan, hem de masraftan ciddi anlamda tasarruf edecek.

Almanya'da kalifiye göç yasası yürürlüğe girdikten sonra bu alanda hizmet veren bir çok şirket kuruldu. Ancak Almanya'da iş arayan insanlar için maliyeti yüksek hizmetler sunuluyor. Come4Work platformunun en önemli özelliği ise, iş arayan insanların çok uygun fiyata yıllık abone sistemiyle çalışıyor olması." yorumunu yaptı.

"Almanya'da iş arama hevesiyle, bir çok kişi elindeki birikimlerini tüketti ya da borçlandı"

Come4Work'un diğer kurucu ortağı olan Ufuk Güldü de çevrim içi sistemin kolay ve anlaşılabilir bir abonelik sistemi üzerine kurulduğunu belirtti.

Buna göre Almanya'da çalışmak isteyen ve iş arayan kişilerin Come4Work platformunda üye olup profil açarak tüm bilgilerini yükleyebilecek. İş arayanlar, uzmanı olduğu mesleki sektörlere göre kayıt yapabilecek.

Kalifiye personel ihtiyacı olan Alman işveren de kendi sektöründeki nitelikli personeli Come4Work üzerinden bulabilecek. Come4Work, Almanya'daki işbirliği partnerleri üzerinden binlerce Alman işverenin, sistemde, kayıtlı nitelikli personeli bulmasını sağlayacak.

Abonelik sistemiyle, Almanya'da iş arayan insanların binlerce avro ödemekten kurtarmayı hedeflediklerini vurgulayan Güldü, "Son dönemlerde Almanya'da iş arama hevesiyle, bir çok kişi ellerindeki birikimlerini tüketti ya da borçlandı. Uygun fiyata sunduğumuz abonelik sistemiyle 'Come4Work' platformunda profil açan bir kişi, Almanya'da işverenlerin otomatik olarak radarında olacak." ifadelerini kullandı.

İşveren ile iş arayan nitelikli personel arasında eşleşme sağlandığı zaman Come4work üzerinden ilk iş ve tanışma görüşmesi gerçekleştirilecek.

İşverenle, iş arayanın anlaşma sağlaması sonrasında Come4work yeniden devreye girerek, iş arayan kişinin Almanya nezdindeki vize başvuruları, denklik işlemleri gibi tüm işlemlerinde kendisine destek olacak.