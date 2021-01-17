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Dünya Almanya'da bir yıl içinde yüzlerce mülteci çocuğu kayboldu
Dünya

Almanya'da bir yıl içinde yüzlerce mülteci çocuğu kayboldu

Avrupa ülkesi Almanya’da son bir içinde 1600 kimsesiz mülteci çocuk kayboldu. Kaybolan çocuklar büyük oranda Afganistan, Somali, Fas, Cezayir ve Suriye'den gelenleri içeriyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 04:18:00 -
Almanya'da bir yıl içinde yüzlerce mülteci çocuğu kayboldu

Almanya’da yaşayan 1600 kimsesiz, mülteci çocuk kayboldu. Emniyet Müdürlüğü, mülteci çocukların Afganistan, Fas, Cezayir, Suriye ve Somali uyruklu olduğunu açıkladı. Alman, Neue Osnabrücker Zeitung gazetesi 2020 yılı içerisinde in 600 kimsesiz çocuğun kaybolduğunu ve bu çocuklardan yaklaşık 1000 tanesinin 14 ila 17 yaş aralığında 600'nün ise 13 ve daha küçük yaş gurubundan olduğunu yazdı.

Kötü bir şey olduğu anlamına gelmiyor

Almanya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (BKA) gazeteye yaptığı açıklamada, ''mülteci çocukların kayıp olmuş olması her zaman başlarına kötü bir şey geldiği anlamına gelmiyor'' deniliyor. Alman Emniyeti'ne göre ''kaybolan mülteci çocuklar çoğunlukla, Almanya, hatta, Avrupa ülkelerindeki ebeveynleri veya akrabalarının yanına gidiyor. Giderken de her hangi bir haber verme ihtiyacı duymuyor.''

Çoğunluk 5 ülkeden gelenler

Almanya'da kaybolan mülteci çocukların çoğunluğu Afganistan, Fas, Cezayir, Suriye ve Somali’den gelen mülteci çocukları. Emniyet raporunda 2020 içerisindeki kayıpların önceki yıllara önemli ölçüde düştüğü kaydı yer alıyor. Bu sayı 2016’da 8 bin 900’ü aşarken 2018 başında 5 bin 334 ve 2019’da 3 bin 192 olarak tespit edildi.

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