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Dünya Almanya'da başörtülü iki kız çocuğuna saldırı
Dünya

Almanya'da başörtülü iki kız çocuğuna saldırı

Yeniakit Publisher
2024-04-29 22:23:00 - 2024-04-29 22:27:18
Almanya'da başörtülü iki kız çocuğuna saldırı

Almanya'da iki kadın, 13 yaşlarındaki başörtülü iki kız çocuğuna hakaret ederek saldırıda bulundu.

Dresden Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 75 ve 83 yaşındaki iki Alman kadın, Bönisch Meydanı'nda bankta oturan biri Rus, diğeri Libyalı 13 yaşlarındaki iki kız çocuğuna ırkçı hakarette bulunarak, onlardan başörtülerini çıkartmalarını istedi.

Öte yandan, 83 yaşındaki kadın kızlardan birinin kolunu tutarak acı çekmesine neden oldu.

Polis, kız çocuklarına ırkçı saldırıda bulunan iki kadın hakkında "halkı kışkırtma" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Almanya'da Müslüman karşıtı nefret suçları iki kattan fazla arttı

Alman hükümeti, 2023'te ülkede 1464 Müslüman karşıtı nefret suçunun işlendiğini açıklamıştı. Böylece, 2022'de 610 olarak kayıtlara geçen Müslüman karşıtı nefret suçu, 2023'te iki kattan fazla artmış oldu.

Ülkede 2024'ün ilk çeyreğinde ise 137 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendiği belirtilmişti.
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