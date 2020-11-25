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Aktüel Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi
Aktüel

Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:07:15 -
Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

BERLİN (AA) - Almanya’nın başkenti Berlin’de bir kişi Başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu.

Üzerinde "Lanetlenmiş çocukların ve yaşlıların katilleri" ve "Küreselleşme politikasını durdurun" yazıları yer alan bir araç sabah saatlerinde Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarparak durdu.

Sürücüye polis tarafından müdahale edildi.

Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu.

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