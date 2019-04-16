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Almanya'da Baltık Denizi'nin en büyük rüzgar santrali açıldı

16 Nisan 2019 Salı 17:27
Almanya'da Baltık Denizi'nin en büyük rüzgar santrali açıldı

BERLİN (AA) - Almanya'da 385 megavat kurulu güce sahip Baltık Denizi’nin en büyük rüzgar santrali açıldı.

Alman enerji şirketi E.ON ve Norveçli Equinor şirketlerinden yapılan ortak açıklamaya göre, "Arkona" adlı deniz üstü rüzgar enerjisi santralinin açılışına Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra Fransa ve Norveç'ten yetkililer katıldı.

E.ON ve Equinor’un 1,2 milyar avroluk yatırımıyla hayata geçirilen 385 megavat kapasiteli ve 60 rüzgar türbinli Baltık Denizi’nin en büyük rüzgar santrali, yaklaşık 400 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope’a göre, geçen yıl Avrupa'da deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücü toplamda 18 bin 500 megavata ulaştı.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 17:27
  1. Almanya
  2. enerji
  3. Rüzgar

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