Almanya'da bakımevinde yangın
Almanya'nın güneyindeki Reutlingen kentindeki bir bakımevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamada, ruh sağlığı sorunları bulunanların kaldığı bakımevinde çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si ağır yaralıların bulunduğu belirtildi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bakımevinde yaklaşık 30 kişinin kaldığı ifade edildi. Yangına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Kaynak: AA