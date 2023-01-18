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Dünya Almanya'da bakımevinde yangın
Dünya

Almanya'da bakımevinde yangın

Almanya'nın güneyindeki Reutlingen kentindeki bir bakımevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 03:43:00 -
Almanya'da bakımevinde yangın

Polisten yapılan açıklamada, ruh sağlığı sorunları bulunanların kaldığı bakımevinde çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si ağır yaralıların bulunduğu belirtildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bakımevinde yaklaşık 30 kişinin kaldığı ifade edildi. Yangına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA

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