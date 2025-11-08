  • İSTANBUL
Gündem Almanya’da “ayıp” dedi, Türkiye’de özendirdi! Uçkur düşkünü DW Türkçe’ye tepkiler çığ gibi
Almanya’da “ayıp” dedi, Türkiye’de özendirdi! Uçkur düşkünü DW Türkçe’ye tepkiler çığ gibi

DW Türkçe, Almanya’da fuhuşa karşı ahlak nutukları atarken, Türkiye’ye gelince aynı konuyu “özgürlük” kisvesiyle parlatmaya kalktı. Almanya’da “ayıp” dediği haberlere, Türkiye’de adeta teşvik edici başlıklar atan DW Türkçe’ye sosyal medyada tepki yağdı. Vatandaşlar, “İkiyüzlü propaganda artık bıktırdı!” diyerek kurumun Türkiye karşıtı tavrını sert ifadelerle eleştirdi.

Alman medya kurulu Deutsche Welle (DW), skandallarına bir yenisini daha ekledi. DW Türkçe, söz konusu Almanya olunca başka, Türkiye olunca başka yaklaşımlar sergiliyor. Yaptığı haberler ile algı çalışmasını ortaya koyan DW'nin son tepki çeken hamlesi ise Türkiye'de fuhşu güzellerken, Almanya’da fuhşa karşı çıkması oldu.

 

DW Türkçe'nin hesabından yapılan bir paylaşımda, “Almanya Avrupa'nın seks turizmi merkezi haline geldi.” ifadesi öne çıkarıldı. Haberin devamında ise Almanya Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner'in fuhşa gösterdiği tepkiye dikkat çekildi. Söz konusu paylaşımda, “Almanya Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner, mevcut yasaların fuhuşla mücadele konusundaki yetersiz olduğunu savundu.” denildi.

 

Türkiye’de destek çıktılar!

+90 isimli medya organı, Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle'nin (DW) öncülüğünde kurulmuştu.  Sahiplerinden biri de DW Türkçe olan +90'dan yapılan paylaşımda ise, “Yasemin bir seks işçisi ve işini seviyor.” denildi. +90'nın tepkilere yol açan paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Yasemin bir seks işçisi ve işini seviyor. ‘Üniversite bitirdim, sanatçı oldum ama onlarda seks işçiliğinde olduğum kadar iyi değilim’ diyor. Seks işçiliği yapmasının bir diğer sebebi ise ‘hızlı para’.

 

Termik santrallerde de ikiyüzlülük yapmıştı

Geçtiğimiz yıllarda da DW Türkçe, farklı skandallara imza atmıştı.

Söz konusu Almanya olunca başka, Türkiye olunca başka yaklaşımlar sergileyen DW Türkçe'nin termik santraller için attığı manşetler, algı çalışmasını yine ortaya koymuştu.

 

Muğla'nın Milas ilçesinde 1980'den bu yana yerli linyitten elektrik üretilen ve bölge insanının geçim kaynağı olan Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nin işlettiği Akbelen’deki kömür madeninin çıkarılmasına karşı çıkan malum gruplara katılan DW Türkçe, attığı manşetlerle yine tepkileri toplamıştı.

 

Daha önce de benzer skandallara imza atan DW Türkçe, termik santrallerin insan ölümüne ve hastalığına yol açtığını savunmuştu.  Enerji sıkıntısından dolayı termik santrallere geri dönüş kararı alan Almanya için “Almanya kömür santrallerine dönmede karar aşamasında” başlıklı bir haber sunan DW’nin, kurulduğu ülkeyi övdüğü, hatta buna 'mecbur' kaldığını belirten ifadeleri dikkat çekmişti.

