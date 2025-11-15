  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza

Örgüt karargâhında kameralar tek tek söküldü! Kamera korkusunun ecele faydası yok

Irak Türkmen Cephesi’nin Mecliste eli güçlendi! Irak'ta tarihi Türkmen zaferi

AK Parti'li Mustafa Varank'tan CHP'li Milletvekilini perişan etti: "Biz Hırsıza Hırsız Deriz!"

Ali Karahasanoğlu’ndan Fehmi Koru'ya sert sorular! ‘Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar’

CHP’nin içine s.çtılar! CHP Silivri Meclis Üyesi Cemal Şener'den Olay Sözler

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

Gökçek, Mansur’un “Şükran Anıtı”nı Yapay Zekâya Sordu: “Önce Direndi, Sonra Mansur’un İçinden Geçti!”

PKK/YPG terör örgütü Suriye'de protesto edildi! Ahmet El Şara’ya da çağrı yaptılar

15 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
Dünya Almanya’da aşırı sağa kesin red: Merz, AFD’yi direkt hedef aldı
Dünya

Almanya’da aşırı sağa kesin red: Merz, AFD’yi direkt hedef aldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya’da aşırı sağa kesin red: Merz, AFD’yi direkt hedef aldı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, mensubu olduğu Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile gelecekte hiçbir şekilde işbirliği yapmayacağını kesin bir dille duyurdu. Merz, "Biz o partiden çok uzağız. Onlarla kesinlikle hiçbir ortak noktamız yok" ifadelerini kullandı. Başbakan ayrıca SPD'yi, AfD'nin yükselişini durdurma çabalarını artırmaya çağırdı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yükselen oy oranıyla ülke siyasetinde etkisini artıran aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile gelecekte hiçbir şart altında işbirliği yapılmayacağını açıkladı.

Merz, "Birlik partileri (CDU/CSU), AfD ile hiçbir işbirliği yapmayacak. Biz o partiden çok uzağız. Onlarla kesinlikle hiçbir ortak noktamız yok." dedi.

MERZ, FEDERAL SEÇİME ATIFTA BULUNDU

Küçük koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) AfD'nin siyasi yükselişini durdurmak için çabalarını artırmaya çağıran Merz, "Bu partiyi geri püskürtme yetkisi yalnızca bize yönelik bir yetki değil. Aynı zamanda, belki de her zamankinden daha fazla, Almanya Sosyal Demokrat Partisi'ne yönelik bir yetki." ifadelerini kullandı.

23 Şubat 2025 tarihinde ülkede yapılan federal seçime atıfta bulunan Merz, SPD'nin şu anda seçmenlerinin önemli bir kısmını AfD'ye kaptırma sürecinde olduğunu öne sürdü.

AfD, Federal Parlamentodaki (Bundestag) en büyük muhalefet partisi konumunda bulunuyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: "Daha fazla askere ihtiyacımız var"
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: “Daha fazla askere ihtiyacımız var”

Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: “Daha fazla askere ihtiyacımız var”

Almanya Başbakanı ne kadar zor durumda olduklarını açıkladı
Almanya Başbakanı ne kadar zor durumda olduklarını açıkladı

Dünya

Almanya Başbakanı ne kadar zor durumda olduklarını açıkladı

Almanya’nın 2026 planı ortaya saçıldı! Kiev’e verilecek dev destek gündemi sarstı
Almanya’nın 2026 planı ortaya saçıldı! Kiev’e verilecek dev destek gündemi sarstı

Avrupa

Almanya’nın 2026 planı ortaya saçıldı! Kiev’e verilecek dev destek gündemi sarstı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler! Askeri uçak düştü
Dünya

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri orduya ait eğitim uçağının düştüğünü duyurdu.
Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti
Gündem

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in ormanlardan çiftliklere, meyve bahçesinden yüzlerce dönümlük fidanlıklara, 45 ikametgâh binasından fabrikalar..
Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum
Gündem

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

"Mesele Haber" adlı platformun gerçekleştirdiği sokak röportajında, bir vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve veri s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23