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Sağlık Almanya'da aşı krizi
Sağlık

Almanya'da aşı krizi

Almanya, koronavirüs aşılarının teslimatında gecikmeler yaşanınca 200 bin doz antikor ilacı satın aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 18:54:00 -
Almanya'da aşı krizi

Avrupa'da yaşanan aşı tedariği sıkıntısı devam ediyor. Özellikle aşıların sevkiyatında yaşanan sorunlar, ülkeleri farklı çözümlere yönlendiriyor. Almanya da o ülkelerden biri oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Jens Spahn, ilaçların 400 milyon euroya satın alındığını ifade etti.

Almanya, bu hamlesiyle, Avrupa Birliği'nde koronavirüse karşı antikor ilacı kullanan ilk ülke olacak.

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