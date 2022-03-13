Almanya’da akaryakıt fiyatları tavan yaptı! Çözüm olarak Polonya modeli konuşuluyor

Almanya'da dizel ve benzin fiyatları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. 10 Mart Perşembe günü, Super'in ulusal ortalama fiyatı 2,24 Euro, dizel için 2,38 Euro'ydu. Uzmanlar, fiyatların yakında 3 Euro civarında olabileceğini söylüyor.

Büyük fiyat artışının nedeni ise ham petrol kıtlığı konusundaki endişeleri artıran Ukrayna'daki savaş. Dizel fiyatı sadece bir haftada litre başına 39 cent arttı.

Bir litre E10 için sürücüler bu hafta bir önceki haftaya göre neredeyse 28 cent daha fazla ödemek zorunda kaldı. Fiyatların nereye gideceği belirsiz. Uzmanlara göre, 3 Euro'ya kadar artabilir.

Endişeler ve yükselen benzin fiyatı sonrası hükümetten akaryakıt fiyatlarına müdahale etmesi için beklentiler artmaya başladı. Politikacılar ise benzin fiyatlarındaki artışın önüne geçebilecek olası alternatfileri tartışıyor.

Enerji vergisi adı altında benzinden 65,45 cent ve dizelden ise 47,04 cent alınıyor. Bu vergi ise ulusal bütçenin önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu verginin düşürülmesi durumunda sisteme zarar verebileceği düşünülüyor.

CO2 vergisi olarak ise 1,5 cent alınıyor. CO2 vergisi emisyonsuz ve düşük emisyonlu teknolojilerin gelişimini desteklemek amacıyla alınıyor.

Bu iki vergi dışında Almanya'da yakıt KDV'ye tabidir. Diğer tüketim mallarında olduğu gibi KDV oranı yüzde 19'dur.

Polonya modeli tartışılıyor

Polonda akaryakıtta geçerli olanı yüzde 19'luk vergi oranını yüzde 7'ye indirdi. Bu da 23 cent bir indirim sağladı. Haftalar öncesi yapılan bu indirim ile Polonya'daki litre benzin fiyatı Almanya'dakinden yaklaşık 50 ila 60 cent daha ucuz hale geldi.

Almanya'da akaryakıt fiyatlarının politik bir karar alınmadan tekrar ne zaman düşeceği ancak Ukrayna'daki gelişmelere bağlı görünüyor. Mevcut durumun devamı ve Rusya'ya yönelik yaptırımların daha da artması ile birlikte dizel ve benzin fiyatlarının önümüzdeki haftalarda önemli ölcüde artmaya devam edebilir. Bir çok uzman yakında litre başına 3 Euro'ya kadar artış olabileceği görüşünde.