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Dünya Almanya'da 702 kişi daha öldü!
Dünya

Almanya'da 702 kişi daha öldü!

Almanya'da koronavirüs ölüm sayıları korkunç boyutlara ulaştı. Son 24 saate ülke genelinde 702 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:00:00 - 2020-12-19 11:10:31
Almanya'da 702 kişi daha öldü!

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 31 bin 300 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini toplam vaka sayısının 1 milyon 471 bin 238’e yükseldiğini açıkladı.

Açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 702 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı 25 bin 640’a yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 85 bin 500 kişinin ise iyileştiği kaydedildi. Aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısının 360 bin 98 olduğu Almanya’da yoğun bakım ünitelerinde 22 bin 427 kişinin tedavi gördüğü, boş yatak sayısının ise 4 bin 652 olduğu belirtildi.

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