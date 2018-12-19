Almanya'da 60'lar geri dönüyor! Yabancı işçi alımı onaylandı

Almanya'da Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği (AB) dışından yabancı işçi alımını öngören yasayı onayladı.

Yeni yasa ile birlikte Almanya, hemşirelik, hasta ve yaşlı bakıcı, inşaat, metal, IT gibi toplam 61 branşta yabancı işçi alacak. Yasaya göre, meslek diploması bulunanlar, herhangi bir iş sözleşmesi olmadan da iş aramak için belirli bir süreliğine Almanya’ya gidebilecek.

İş teklifi olmadan Almanya'ya gidebilecek

Almanya’ya gelmeden önce bir iş sözleşmesi imzalanması durumunda, vasıflı eleman Almanya’ya gidip hemen çalışabilecek. Meslek diplomalarını bulundukları ülkede Almanya’nın temsilciliklerinde denkleştiren vasıflı elemanlar ve söz konusu branşlarda eğitimli akademisyenler somut bir iş teklifi olmadan da, iş aramak için Almanya’ya gidip 6 aya kadar kalabilecek.

Gitmeden önce bildirmesi gerekecek

Ancak bu sürede, iş aramak için gelen AB vatandaşlarına verilen sosyal yardımı alamayacak. Bu nedenle, örneğin Türkiye’den Almanya’ya iş aramak amaçlı gelecek nitelikli elemanların iş aradığı sürece geçimini sağlayacağını Almanya’ya gelmeden önce belgelemesi ve mesleği yapabilecek derecede Almanca konuşabildiğini kanıtlaması gerekecek. Almanya'ya gitmek isteyen ve şartları yerine getirenlere 6 aylık vizeyi büyükelçilikler verecek.

Almanya da, diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi işgücü piyasasının ihtiyaçları, yaşlanan nüfus ve göç ile ilgili kaygılar arasında bir denge kurmaya çalışıyor.