  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'da 445 kişi daha hayatını kaybetti
Dünya

Almanya'da 445 kişi daha hayatını kaybetti

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle 445 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 14:49:00 -
Almanya'da 445 kişi daha hayatını kaybetti

Almanya’da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 445 kişi daha hayatını kaybetti.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 13 bin 882 koronavirüs vakasının tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 2 milyon 33 bin 518’e yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 445 kişinin hayatını kaybettiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 419’a yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 672 bin kişinin iyileştiği kaydedildi.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 14 olurken, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısının ise 2 bin 850 olduğu ve yoğun bakım servislerinin yüzde 82,54 onanında dolu olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, ülke genelinde başlayan aşılama kampanyasında 27 Aralık’tan bu yana 1 milyon 48 bin 160 kişiye aşı yapıldığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Konya'da üretildi! Panik yapan 50 ülke Türkiye'nin peşine düştü
Dünya

Konya'da üretildi! Panik yapan 50 ülke Türkiye'nin peşine düştü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan bir fabrikada üretilen av tüfekleri, ABD olmak üzere Rusya, İtalya, Fransa ve İngiltere dahil 50 ülkeye..
Pakistan'dan dikkat çeken Türkiye sözleri: Anlaşmanın gizli kalması...
Dünya

Pakistan'dan dikkat çeken Türkiye sözleri: Anlaşmanın gizli kalması...

Türkiye ile Pakistan arasında yapılan ikili ilişkiler sürüyor. Son olarak The Express Tribune gazetesi, Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan aras..
7'nci kez yakalanınca ehliyetine 2046'ya kadar el konuldu
Gündem

7'nci kez yakalanınca ehliyetine 2046'ya kadar el konuldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 7'nci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine 2046 yılına kadar el kondu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay