Almanya'da 30 bin kişi işsiz kalabilir

Almanya’da Deutsche Bank ile Commerzbank’ın birleşmesi ile 500 banka şubesinin kapanabileceği ifade edilirken söz konusu şubelerde çalışan 30 bin banka çalışanının da işsiz kalabileceği söyleniyor.

Birleşmenin çok sayıda çalışanın işsiz kalma sorununu beraberinde getireceğini kaydeden sendikalar, resmi görüşmelerde çalışanların haklarının korunması için federal hükümetin de birleşmenin beraberinde getireceği sorunları dikkate almasını istedi.

38 milyon müşteri gelecek

Deutsche Bank ile yüzde 15’lik bir bölümünün Alman devletine ait olan Commerzbank’ın birleşmeleri halinde yeni banka, 38 milyon özel ve kurumsal müşteriye sahip olacak, 140 bin civarında çalışanı ve yaklaşık 2 trilyon euro bilançolu bir banka ortaya çıkacak.