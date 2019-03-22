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Almanya'da 30 bin kişi işsiz kalabilir

Almanya’da Deutsche Bank ile Commerzbank’ın birleşmesi halinde çok sayıda banka şubesinin kapanabileceği ifade ediliyor. Söz konusu şubelerde çalışan 30 bin banka çalışanının da işsiz kalabileceği belirtiliyor.

22 Mart 2019 Cuma 15:27
Almanya'da 30 bin kişi işsiz kalabilir

Almanya’da Deutsche Bank ile Commerzbank’ın birleşmesi ile 500 banka şubesinin kapanabileceği ifade edilirken söz konusu şubelerde çalışan 30 bin banka çalışanının da işsiz kalabileceği söyleniyor.

Birleşmenin çok sayıda çalışanın işsiz kalma sorununu beraberinde getireceğini kaydeden sendikalar, resmi görüşmelerde çalışanların haklarının korunması için federal hükümetin de birleşmenin beraberinde getireceği sorunları dikkate almasını istedi.

38 milyon müşteri gelecek

Deutsche Bank ile yüzde 15’lik bir bölümünün Alman devletine ait olan Commerzbank’ın birleşmeleri halinde yeni banka, 38 milyon özel ve kurumsal müşteriye sahip olacak, 140 bin civarında çalışanı ve yaklaşık 2 trilyon euro bilançolu bir banka ortaya çıkacak.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:27
  1. Deutsche Bank hisseleri
  2. Deutsche Bank
  3. Commerzbank

YORUM YAZ

  • Benden bukadarBenden bukadar19 dk önce
    Parası olanın herşeyi satınalabileceği bir ekonomik yapıyı red etmeliyiz. Paranın gücü ile istila edilen ekonomimizi yerelleştirip, dev ve tekel şirketleri bölmeliyiz. Herkes kazansın. A101, Migros ve BIM gibi marketler aralarında akrabalık ilişkisi bulunmayan farklı kişilere 15 er market olarak satılmalıdır. 2500 adet market, 8000 adet market nedir kardeşim? Bu ekonominin istila edilmesidir. Parası olan herşeyi yapamamalı. Kanun çıkarılmalı yada bir sonraki seçimde başkan olarak market sahipleri, sermaye istilacıları ortaya çıkcak. Marketlerde satıldığı kadar süt üretimimiz yok ise bu satılanlar nasıl süt oluyor? nasıl bal oluyor? Gerçekler susar ise, para konuşur...
  • AbdullahAbdullah23 dk önce
    Dünyada Almanyadan fazla iş üreten başka ülke yok, ne işsizliği? Adamların bankacısı ortada kalacak sananlar avanaktır.
  • ZülalZülal26 dk önce
    Buraya gelsinler burada herkesin işi var

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