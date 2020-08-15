Almanya'da 2. George Floyd vakası! Türk aile darp edildi

Almanya'da 2. George Floyd vakası yaşandı. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinin Mülheim an der Ruhr kentinde hatalı park edilen aracı çekici ile götürmek isteyen polis ile Türk aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada polis Türk aileyi darp etti.

Türk aile darp edildi

Geçtiğimiz hafta Mülheim an der Ruhr kentindeki kızını ziyarete giden kadın, aracını komşunun garajının önüne park edince garaj sahibi polisi arayıp şikayette bulundu. Olay yerine gelen çekici aracı götüreceği sırada durumu fark eden kadının damadı polisle konuşup cezayı ödedi ve kayınvalidesinin aracının çekiciden indirilmesini sağladı.

Bu sırada bilinmeyen bir sebeple ailenin 17 yaşındaki oğlu ile polis arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında polisin genci ittiği, 22 yaşındaki ağabeyinin de "Kardeşimi rahat bırakın" diyerek polise tepki gösterirken iki kardeşin sert bir şekilde yere yatırılarak kelepçelendiği ifade edildi.

Çocuklarına yapılan sert müdahaleye tepki gösteren babanın coplandığını kendisinin de darbedildiğini dile getiren anne F. G. kocasının hastaneden darp raporu aldığını polisleri dava edeceklerini söyledi.

Alman polisi tahrik etti

Olayı anlatan anne F.G polislerin çocuklarını tahrik ettiklerini ve ağır hakaretlerde bulunduklarını belirterek, "17 yaşındaki oğlum 'Sizin bize böyle davranma hakkınız yok' deyince polisin bir tanesi oğlumu itekliyor. Oğlumu itekleyince büyük abisi 'Kardeşimi rahat bırakın, dokunmayın' diyor. Bu arada ben de evdeyim gelmedikleri için merak ettim, dışarıya çıktım. Baktım orada 6-7 polis arabası ve 20- 30 tane polis var. 'Ben bunların annesiyim. Bana durumu anlatır mısınız?' diye polislere soruyorum. O polis diğer polise gönderdi, diğeri öbürüne gönderdi. Ben peş peşe altı polise sormama rağmen, annesi olduklarını söylememe rağmen bana hiçbir bilgi vermediler. Bunun üzerine oğlumun yanına gittim, 'Oğlum ne oldu? Neden bu durumdasınız?' diye sordum. Oğlum 'Anne biz hiçbir şey yapmadık. Bize çok kötü davrandılar' dedi." diye konuştu.

Alman polisinden büyük alçaklık

Çocuklarının kelepçelendiğini ve kendilerinin de polis tarafından iteklendiğini belirten anne, "Polise yöneldim dedim; 'Oğlum ne yaptı ki siz ona kelepçe taktınız? Size bir şey yapmadığı sürece böyle bir şey yapma hakkınız yok' dedim, 'O da karşılık verdi' gibi sözlerde bulundu. Ve bana bağırarak konuştu. Ben de 'Bize bağırmaya hakkınız yok. Ben sizin çocuğunuz değilim' diye cevap verdim. O da 'Ben daha çok da bağırabilirim. İsterseniz bağırayım da bir görün ne şekilde bağırabiliyorum' dedi. Sonra 'Çocuğumun kelepçelerini çıkarın. O bir şey yapmadı, o hiçbir problemi olmayan bir çocuktur' deyip oğluma doğru yöneldim. O anda polisin üç tanesi benim üzerime doğru yürüdü. Beni aldılar garajın en arkasına iteklediler. Çocuklarım benim bu durumda olduğumu görünce 'Annemi bırakın' dedi. O anda 2-3 polis büyük oğluma, 2-3 polis küçük oğluma saldırdılar." dedi.

George Floyd'a yapılan muamelenin aynısı yaşandı

ABD'de George Floyd'a yapılanların aynısının çocuklarına uygulandığını dile getiren anne, "Bir polis 22 yaşındaki oğlumun boynuna bastırdı ve oğlum nefes alamadı. Polise tepki gösterdim ama beni dinlemediler. Oğlum 'Nefes alamıyorum. Lütfen ayağınızı boynumdan çekin' deyince boynuna daha fazla bastırmışlar. Bu esnada da polislerin benim üzerime yürüdüğünü eşim görünce 'Ne yapıyorsunuz?' diye kollarını kaldırmış o sırada da eşimin sırtına copla vurmuşlar. Oracıkta ön tarafa yıkıp darp ediyorlar. Daha sonrasını göremedim çünkü bizi arkaya attılar. Bu arada bize alaylı konuşmalar yaptılar. Ben çocuklarıma 'Sakin olun yavrum hiçbir şey demeyin karşılık vermeyin' dedim Türkçe olarak. Orada 'Ana dilinizi konuşmak yasak' dediler." dedi.

Çocuklarının, eşinin ve kendisinin polis tarafından darp edilerek yaralandığını ifade eden anne şunları söyledi:

"Bizden pasaport istediler. Daha sonra çocuklarımı ve eşimi karakola götürmüşler. "Ben pasaportları eve almaya gittiğimde avukatı aradım olaylar bitince hemen hastaneye gidip rapor almamızı tavsiye etti. Fakat polisler buna da izin vermedi, rapor almamıza da hastaneye gitmemize de izin vermedi"

Hiçbir suçları olmadıkları halde çok kötü bir muameleye ve şiddete maruz kaldıklarını belirten, "Birçok yerimizden yaralandık. Eşim hala çok kötü durumda, üç günden beri yatıyor yatakta. Biz hakkımızı aramak istiyoruz, bize böyle bir şey yapma haklarının olmadığını da düşünüyoruz devletimizden bir şekliyle yardım istiyoruz" diye konuştu.