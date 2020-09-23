Almanya'da 15 Temmuz konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödül

BERLİN (AA) - Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından Berlin'deki ilköğretim okullarında Türk öğrencileri arasında gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu kompozisyon yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Berlin'de 30'dan fazla öğrencinin katıldığı kompoziyon yarışmasında Zeyd Mirza Gültekin birinci, Mustafa Kayra Karaağaç ikinci ve Doruk Özkahraman üçüncü seçildi. Ecrin Tan adlı öğrenci ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

Başkonsoloslukta düzenlenen törende ödülleri öğrencilere takdim eden Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök, kompozisyonları çok beğendiğini ve Almanya'da yetişen Türk gençlerin başarılarının övgüye değer olduğunu söyledi.

Yücekök kompozisyon yarışmasındaki amacın Türk öğrencilerinin milli birlik ve beraberliğin anlamını, ülke bütünlüğünün ve demokrasinin önemini özümsemelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız ise Almanya'da doğup büyüyen ve Türkiye'de okula gitmeyen Zeyd Mirza'nın yazı yeteneğini överek yazdığı kompozisyonun jüri tarafından çok beğenildiğini vurguladı.

Başkonsolos Olgun Yücekök ve Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız törenin ardından öğrencilerle onların gelecekte ne olmak istedikleri üzerine bir süre sohbet etti.











