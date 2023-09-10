Almanya zammı açıkladı! Almanlar şokta: 'Yurttaş Parasının' artışından memnun değil! Sert eleştiri yaptılar

Almanya’da Hartz IV’ün yerine gelen ‘Yurttaş Parası’ (Bürgergeld) adlı sosyal yardım ödeneğinin miktarı arttı. Şu anda 502 Euro olan ‘Yurttaş Parası’nın miktarı yeni yıldan itibaren bekârlar için 563 Euro olacak. Zamdan yaklaşık 5 milyon kişi yararlanacak.

RTL tarafından yaptırılan bir Forsa araştırması, Almanların yurttaş harçlığı artışı hakkında ne düşündüğünü daha yakından inceledi. Ankete katılanların çoğunluğu vatandaşın parasındaki artışa yönelik eleştirilerin haklı olduğunu ve çok fazla arttığını söyledi. Ülkenin batısından ve doğusundan, her gelir grubundan insanlarla görüşmeler yapıldı.

Açıklanan artış, vatandaşın sosyal yardım oranlarının bazı ücretlerden daha fazla artması nedeniyle eleştirildi. Trend barometresinin gösterdiği gibi nüfusun büyük bir kısmı da bu eleştiriyi paylaşıyor.

Ülkenin hem doğusunda hem de batısında, tüm gelir gruplarından ve tüm siyasi kamplardan Almanların yüzde 74'ü bu artışı eleştirdi, araştırmaya göre sadece yüzde 21'i farklı görüş paylaşıyor.

SPD'lilerin (yüzde 60) ve Yeşiller'in (yüzde 53) büyük çoğunluğu da vatandaşların parasındaki artışa yönelik eleştiriyi paylaşıyor. FDP (yüzde 86), Birlik (yüzde 87) ve AfD (yüzde 91) destekçileri ise artışı daha da sert bir şekilde eleştiriyorlar.

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