  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya, Yunan adalarından 1500 sığınmacıyı daha kabul etmeyi planlıyor
Aktüel

Almanya, Yunan adalarından 1500 sığınmacıyı daha kabul etmeyi planlıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:20:03 -
Almanya, Yunan adalarından 1500 sığınmacıyı daha kabul etmeyi planlıyor

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Yunan adalarında bulunan 1500 sığınmacının daha ülkeye kabul edilmesi konusunda uzlaştı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, bu sığınmacıların çocuklu ailelerden oluşacağı ve adımın Yunan hükümetiyle de görüşüldüğü aktarıldı.

Haberde daha fazla sığınmacının kabul edilmesini isteyen hükümetin diğer ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) de Merkel ve Seehofer’in planına onay vermesi gerektiği kaydedildi.

SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich ise plana temkinli yaklaşarak, “Bu sayıyı ben bilmiyorum. Hükümet, başbakan ve içişleri bakanından oluşmuyor. Onların uzlaşması değil hükümet arasındaki uzlaşma geçerlidir.” ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Katrin Göring-Eckardt da rakamın 1500 ile sınırlanmasını eleştirerek, “Bu felaketten kaçabilen her insan için mutlu olurum. Ancak koruma statüsü verilen 400 aileyi kabul etmek göstermelik bir tekliftir." dedi.

Göring-Eckardt, partinin Almanya’nın 5 bin sığınmacıyı kabul etmesini istediğini kaydetti.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ise planı memnuniyetle karşıladığını, böylelikle Almanya’nın yardım etme görevini yerine getireceğini kaydetti.

Seehofer, geçen hafta Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki yangının ardından Yunanistan'da ana karaya çıkarılan refakatçisi olmayan 400 çocuktan 100 ila 150’sinin Almanya'ya getirileceğini söylemişti.

Moria Kampı'ndaki yangının ardından Almanya'da sığınmacıların ülkeye getirilmesine ilişkin tartışmalar yaşanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu
Ekonomi

Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu

Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bir televizyon programında çıktığı yayında, haberi aldığı kaynaklarının sağlam olduğunu belirterek,..
Alman gazetesi manşetine böyle taşıdı: Erdoğan'ın siyaseti kıyafet seçiminden çok daha güçlü
Gündem

Alman gazetesi manşetine böyle taşıdı: Erdoğan'ın siyaseti kıyafet seçiminden çok daha güçlü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman Die Welt gazetesine konu oldu. Gazetede yayımlanan yazıda Erdoğan'ın siy..
Namaz kılan kız çocuğu için rezil ifadeler
Gündem

Namaz kılan kız çocuğu için rezil ifadeler

Müslümanları aşağılamak için her türlü yola başvuran zihniyetin son yaptığı insanı çıldırtacak cinsten, Mehtap Balaban isimli kadının sosyal..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı