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Dünya Almanya yaz ortasında kömür krizine girdi!
Dünya

Almanya yaz ortasında kömür krizine girdi!

Almanya'nın başkenti Berlin'deki kömür depoları halkın talebine yetişemedi, depolarda kömür kalmadı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 18:57:00 -
Almanya yaz ortasında kömür krizine girdi!

Rusya'nın doğalgazı kesme ihtimaline karşı AB Ülkeleri bu kış için doğalgaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmayı kabul etti. Birçok Avrupa ülkesinde halk, kış için kömüre yöneldi.

Önümüzdeki kış, doğalgaz kullanımında kısıtlamaya giden AB ülkelerinden biri de Almanya. Bu nedenle halk, kış aylarını geçirebilmek için kömüre yöneldi. Ancak stoklarda kömür kalmadı.

Kömür arzında patlama yaşanmasının nedenlerinden biri de doğal gaz fiyatlarının artması. Özellikle artan fiyatların bu sonbahardan itibaren faturalara yansıyacak olması, Avrupalıları düşündürüyor.

Kömür fiyatları da yüzde 30 oranında arttı.

(İLKHA)

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