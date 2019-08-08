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Almanya Wuppertal Kütahyalılar Derneği’nden Başkan Alim Işık’a ziyaret

Almanya Wuppertal Kütahyalılar Kültür Derneği’nden Belediye Başkanı Prof.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:08
Almanya Wuppertal Kütahyalılar Derneği’nden Başkan Alim Işık’a ziyaret

Almanya Wuppertal Kütahyalılar Kültür Derneği’nden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a makamında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.


Dernek YöneticisiMücahit Yurt Belediye Başkanı Alim Işık’a ’hayırlı olsun’ temennisini ilettikten sonraAvrupa’da yaşayan Kütahyalılar ilgili dernek projelerini anlattı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Alim Işık, ’’Kütahyalılarla ilgili her türlü projeye sıcak bakıyorum. Avrupadaki hemşerilerimizin Kütahya ilimize olan sevgi ve ilgisine yaptığım ziyaret ve sohbetlerle şahit olmuştum. Onlar gurbette yaşasalar da yine bizler için Kütahya’da yaşayanvatandaşlarımızdan farklı değildir’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:08
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