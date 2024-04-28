Almanya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 50 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TD IHK'nın 20'nci kuruluş yıldönümü programına katılmak üzere TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Berlin’e gittiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bildirdi. Bakan Bolat, TD IHK'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Eski Başbakanı Gerard Schröder’in 20 yıl önce Köln’de katıldığı bir etkinlikle kurulduğuna değinerek, "TD IHK’nın bugün toplam 452 üyesi arasında Türkiye’den de yaklaşık 154 Oda ve Borsamız yer almaktadır. Diğer üyeler ise yine Türkiye ve Almanya’daki firmalardan oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.

50 milyar dolarlık ticaret hacmi

Türkiye ile Almanya arasında ticaret hacminin son yıllarda olumlu yönde arttığına değinen Bolat, "Almanya ile ikili ticaret hacmimiz 2023 yılında 50 milyar dolara ulaşmıştır. 8 binden fazla Alman firması Türkiye’de faaliyettedir. Almanya, ülkemizdeki doğrudan yabancı yatırımcılar içerisinde en üst sıralarda yer almakta, 2023 yılında Almanya’dan ülkemize 687 milyon dolar tutarında doğrudan yatırım gerçekleştirilmiştir" dedi.

Almanya'daki Türk girişimcilerin sayısına dikkat çeken Bolat, "Almanya'da takribi 80 bin Türk girişimcisi yılda 80 milyar avro ciro yapmakta ve 500 bin kişiyi istihdam etmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının Türk- Alman ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yapmış oldukları katkıları memnuniyet verici buluyoruz."

Kaynak: DHA

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