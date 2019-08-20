Almanya ve İtalya Akdeniz'deki göç sorununu görüştü

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero'nun Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorunu konusunda Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasını istedikleri bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından iki bakanın telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, telefon görüşmesinde, Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorunu ve göçmenlerin karaya çıkarılması konusunun ele alındığı belirtilerek, "İki bakan da tek seferlik çözümlerin ötesine geçmeyi mümkün kılan tüm Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri için adil ve uygulanabilir acil bir çözüm bulunması konusunda hemfikir kaldı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorununun 29-30 Ağustos'ta Helsinki'de yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında gündeme getirilmesinde mutabık kalındığı da aktarılan açıklamada, "Buradaki amacın dayanışmaya ve ortak sorumluluğa dayanan Avrupa'da bir çözüm bulunması olmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

- Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşları kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.

Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen sivil toplum kuruluşları, iki ülkenin bu kişileri almaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

İtalya, son olarak 5 Ağustos'ta yasa dışı göçle mücadeleye ve özellikle düzensiz göçmenleri denizden kurtaran sivil toplum kuruluşlarına yönelik tedbir ve yaptırımlar içeren yeni güvenlik paketini parlamentoda kabul etmişti.

Yasalaşan güvenlik paketi, izinsiz giriş yapanlara bir milyon avroya varan para cezası ya da gemiye el koyma gibi yaptırımlar öngörüyor.Bütün bu önlemlere rağmen sivil toplum kuruluşları ise denize açılıp göçmen kurtarmayı sürdürüyor.