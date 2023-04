Almanya ve İngiltere 'tank' anlaşması, yeni karar: Mühimmatı için birlikte çalışacak! İşte ilan etti

İngiltere ve Almanya, gelişmiş zırh delici tank mühimmatı geliştirmenin bir sonraki aşamasında birlikte çalışacaklarını duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiliz ve Alman ordularının, gelişmiş zırh delici tank mühimmatı geliştirmeye yönelik ortak çalışma yürütecekleri ve diğer ülkelerin de işbirliğine katılmasına açık oldukları bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz ordusunun yeteneklerini artırmak için Almanya'yla çalışmaktan memnun olacağını kaydetti.

Wallace, "Standartlaştırılmış mühimmat, yalnızca NATO müttefiklerimizin çoğuyla savaş alanı işbirliğine fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda İngiliz ve Alman savunma sanayi ortakları için önemli ihracat potansiyeline sahip olacak." ifadesini kullandı.

