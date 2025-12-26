Müslüman yılbaşı kutlamaz

Sebahattin Ayan İstanbul

Kültürel yozlaşma ve kapitalist düzenin tüketimi canlı tutmak amacıyla dayattığı yılbaşı ve piyango, Müslüman Türk toplumunu kadim değerlerinden koparıyor. AVM’ler, büyük mağazalar, vitrinler ve televizyon programları aracılığıyla bu kutlamalar, adeta kendi kültürümüzün ve inanç dünyamızın doğal bir parçasıymış gibi sunulurken; ilahiyatçılar ise Müslümanların yılbaşı kutlamamasına vurgu yapıyorlar.

PEYGAMBER UYARMIŞTI

Gazetemize konuşan İlahiyatçı Öğr. Gör. Dr. Mehmet Erel, şunları dile getirdi: “Her yıl yılbaşı bir sürü rezillik özendiriyor. İslam dünyası, liberal-seküler ve kökeni Hristiyan inancına dayanan bir yaşam tarzının kuşatması altındadır. Allah Resûlü, ümmetinin, Yahudi ve Hristiyanları adım adım takip edeceğini, onların yanlışlarına dahi özenebileceğini açıkça bildirmiştir. Bugün yaşananlar, bu ikazların ne denli isabetli olduğunu göstermektedir. İslam’da bayramlar ve kutlamalar, inançla ve ibadetle doğrudan ilişkilidir. Müslümanların bayramları Ramazan ve Kurban Bayramı ile sınırlıdır. Müslümanlar, yılbaşı ve benzeri gayrimüslim kültürlere ait kutlamalardan bilinçli şekilde uzak durmalıdır. Toplum olarak “herkes yapıyor” anlayışına teslim olmadan, haramı haram, helali helal bilme hassasiyetini yeniden kuşanmalıyız. Kimlik, çoğunluğun rüzgârına göre değil; vahyin rehberliğinde korunur. Müslüman, taklit eden değil; örnek olan kişidir.”

MEKKE FETHİNİ KUTLA

İlahiyatçı yazar Mehmet Özdemir ise, şunları söyledi: “Hadis-i şerif, giyimden kuşama, yemeden içmeye, düğünlerden şenliklere, bayramlardan günlük yaşantıya kadar her alanda gayrimüslimlere benzemeyi kesin bir şekilde yasaklamaktadır. Geldiğimiz noktada mesele yalnızca benzemekle sınırlı kalmamış, ne yazık ki gayrimüslimlerle adeta aynîleşme noktasına varmıştır. Resûlullah ‘Bir kavme benzeyen o kavimdendir’ buyururken, bizler bugün müşriklerle ve siyonistlerle aynılaşır hâle gelmiş durumdayız. Müslüman, gayrimüslimlerle yalnızca ticari ilişkiler kurabilir; bunun dışında dostluk, bayramlaşma ve dini yakınlık söz konusu olamaz. Kur’an’da açıkça bildirildiği üzere, Yahudi ve Hristiyanlar, kişi onların dinine uymadıkça ondan razı olmazlar. 31 Aralık’ta bir Müslümanın yapması gereken; Mekke’nin fethini hatırlamak, Allah’a hamd etmek ve dua etmektir. Noel işine girerse Allah korusun küfre bile sürüklenir.”