NSosyal'e dikkat çeken yeni özellikler geldi
Teknoloji

NSosyal'e dikkat çeken yeni özellikler geldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
NSosyal’e dikkat çeken yeni özellikler geldi

Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal, hikâye modu başta olmak üzere birçok yeni özelliği kullanıcıların erişimine açtı.

NSosyal'in uygulama mağazasında paylaştığı bilgilere göre, son güncellemeyle birlikte platforma içerik-iletişim, profil-hesap yönetimi başlıklarında çok sayıda özellik eklendi.

Platforma içerik-etkileşim başlığında hikaye (story) modu, gönderiyi yanıtlara açma/kapatma, profil içinde gönderi arama, profilde 3 gönderi sabitleme özelliği ilave edildi.

Profil-hesap yönetimi başlığı altında da onaylı hesap başvuru formu, takip edilen ve takipçilerde arama, kullanıcı adı, e-posta adresi ve uygulama içinden şifre değiştirme, hesap dondurma seçeneği ve menü (hamburger) eklendi.

Bu özelliklerin yanı sıra profil görseli ölçeklendirme de iyileştirildi.

