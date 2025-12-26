8 saat acilde bekletilen adam öldü! Ağrı kesici verip oturttular!

Olay Prashant Sreekumar'ın 22 Aralık'ta iş yerindeyken şiddetli göğüs ağrıları hissetmeye başladı. Bir müşterisi onu Edmonton'un güneydoğusundaki Grey Nuns Hastanesi'ne götürdü. Prashant triajda kaydını yaptırdı ve ardından bekleme salonunda bir koltuğa oturdu. Kısa süre sonra babası Kumar Sreekumar da geldi. Kumar, "Bana 'Baba, bu acıya dayanamıyorum' dedi" ifadesini kullandı.

Kumar, oğlunun kendisine ve hastane personeline ağrısının 10 üzerinden 15 şiddetinde olduğunu söylediğini belirtti. Kalp fonksiyonlarını kontrol etmek için bir elektrokardiyogram (EKG) çektiler, ancak aileye göre Prashant'a "önemli bir şey olmadığı" ve beklemeye devam etmesi gerektiği söylendi. Personel ayrıca Prashant'ın ağrısı için biraz Tylenol (ağrı kesici) teklif etti. Prashant beklemeye devam etti, daha da bekledi. Kumar, zaman geçtikçe hemşirelerin Prashant'ın tansiyonunu kontrol ettiğini, "Tansiyonun gittikçe yükseldiğini, tepelere vurduğunu" söyledi.

TEDAVİ ALANINA GEÇMEK İÇİN 8 SAAT GEÇTİ

Tedavi alanına çağrılana kadar 8 saatten fazla zaman geçti. Kumar, "Belki 10 saniye oturduktan sonra bana baktı, ayağa kalktı, elini göğsüne koydu ve yığılıverdi" dedi. Hemşireler yardım çağırdı ancak artık çok geçti. Prashant'ın belirgin bir kalp durmasından öldüğü eklendi.

Prashant, arkasında 3, 10 ve 14 yaşlarında üç çocukla eşini bıraktı.

Grey Nuns Hastanesi, Covenant Health tarafından işletiliyor. Kuruluş, yazılı açıklamada, gizlilik nedeniyle hasta bakımına ilişkin ayrıntılar hakkında yorum yapmayacağını, ancak olayın Baş Adli Tabiplik Ofisi'ne intikal ettiğini belirtti. Açıklamada, "Hastamızın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Hastalarımızın ve personelimizin güvenliği ve bakımından daha önemli hiçbir şey yoktur" ifadelerine yer verildi.