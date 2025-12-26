Sosyal medyada bir kadınının feminizm sözleri olay oldu! Batı destekli sinsi projeye karşı hakikatin sesi yükseldi!

Feminizmin bir "özgürlük" değil, devletlerin daha fazla vergi toplamak için kurguladığı bir ABD projesi olduğunu vurgulayan duyarlı vatandaş, "Eskiden kadın kadındı, erkek ise erkek" diyerek fıtrata dönüş çağrısı yaptı.

Erkeğin evinin direği olması gerektiğini ve kadını rızık peşinde koşturmayan adamın asıl "adam" olduğunu belirten bu çarpıcı açıklamalar, aile yapımızı dinamitleyen küresel oyunlara karşı ders niteliğinde bir uyarı olarak büyük takdir topladı.

Videoda kadın;

"Ben hanımımı çalıştırmam diyip mis gibi bakan adam, adam gibi adamdır! Bak bunu çalışan bir kadın olarak söylüyorum. Yıllar önce okuduğum bir yazı vardı, o kadar düşündürdü ki beni! Feminizm diye bir gerçek var hayatımızda. Çok eskilerden örnek vermek istemiyorum ama yuva kavramında kadın, kadın gibiydi; erkek, erkek gibiydi. Şimdi kadının omuzlarına o kadar çok yük bindirdiler ki, bunun adına 'eşitlik' dediler! Bunun adına 'özgürlük' dediler! Bunun adı modern dilde feminizm oldu!

Başta her şey çok mantıklı geliyordu; özgürlük, eşitlik, kadınlar için eşit fırsatlar... Kim bunu istemez ki, değil mi? Güzel görünen bu yüzeyin arkasında farklı çıkarlar vardı! Feminizm bilinçli olarak desteklendi! Kadınlar için değil, sistem için desteklendi! Rockefeller bile itiraf etmiş; demiş ki: 'Kadınları iş hayatına sokmak istediler, devlet iki kat vergi alsın ve çocuklar daha erken sistem tarafından yetiştirilsin diye." ifadelerini kullandı.