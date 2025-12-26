  • İSTANBUL
Son Haberler

Kendi sözüyle mat oldu! 5 dakika istifası gelecek mi?

Bahis operasyonu büyüdü! Eski Galatasaraylı isim için gözaltı kararı verildi

Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme

Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!

Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...

Demek ki neymiş, Türkiye haklıymış!.. Batı’nın özgürlük maskesi düştü

26 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

26 Aralık 1424: İbn Ineb'nin vefatı (Seyyid-Şerif-Âlim)

Yahudi basınında 'Türk radarı' paniği!

Taliban karşıtı ABD işgali dönemindeki eski emniyet müdürü İran'da öldürüldü
Sosyal Medya Sosyal medyada bir kadınının feminizm sözleri olay oldu! Batı destekli sinsi projeye karşı hakikatin sesi yükseldi!
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, toplumsal yozlaşmaya ve aileyi hedef alan ideolojilere karşı dik duruş sergileyen bir kadının sözleri, Anadolu irfanının hala dimdik ayakta olduğunu kanıtladı.

Feminizmin bir "özgürlük" değil, devletlerin daha fazla vergi toplamak için kurguladığı bir ABD projesi olduğunu vurgulayan duyarlı vatandaş, "Eskiden kadın kadındı, erkek ise erkek" diyerek fıtrata dönüş çağrısı yaptı.

Erkeğin evinin direği olması gerektiğini ve kadını rızık peşinde koşturmayan adamın asıl "adam" olduğunu belirten bu çarpıcı açıklamalar, aile yapımızı dinamitleyen küresel oyunlara karşı ders niteliğinde bir uyarı olarak büyük takdir topladı.

 

Videoda kadın; 

"Ben hanımımı çalıştırmam diyip mis gibi bakan adam, adam gibi adamdır! Bak bunu çalışan bir kadın olarak söylüyorum. Yıllar önce okuduğum bir yazı vardı, o kadar düşündürdü ki beni! Feminizm diye bir gerçek var hayatımızda. Çok eskilerden örnek vermek istemiyorum ama yuva kavramında kadın, kadın gibiydi; erkek, erkek gibiydi. Şimdi kadının omuzlarına o kadar çok yük bindirdiler ki, bunun adına 'eşitlik' dediler! Bunun adına 'özgürlük' dediler! Bunun adı modern dilde feminizm oldu!

Başta her şey çok mantıklı geliyordu; özgürlük, eşitlik, kadınlar için eşit fırsatlar... Kim bunu istemez ki, değil mi? Güzel görünen bu yüzeyin arkasında farklı çıkarlar vardı! Feminizm bilinçli olarak desteklendi! Kadınlar için değil, sistem için desteklendi! Rockefeller bile itiraf etmiş; demiş ki: 'Kadınları iş hayatına sokmak istediler, devlet iki kat vergi alsın ve çocuklar daha erken sistem tarafından yetiştirilsin diye." ifadelerini kullandı.

 

1
